Bir İnsan Günde Kaç Km Yürümeli? Sağlık İçin Günde Kaç Km Yürümek Gerekir?

Düzenli beslenmek her ne kadar sağlık açısından önemli olsa da yürüyüş yaparak desteklenmelidir. Düzenli olarak yapılan yürüyüşler kilo vermeyi destekler ve kalp sağlığını iyileştirir. Bir insan günde kaç km yürümeli ve sağlık için günde kaç km yürümek gerekir sorularının yanıtı bu nedenle oldukça önemlidir.

Bir İnsan Günde Kaç Km Yürümeli?

Uzmanlara göre günlük düzenli yürüyüşler yapmak oldukça önemlidir. Günlük olarak atılması gereken adımlar ise yaş ve sağlık durumu gibi etkenlere göre değişmektedir. Ortalama olarak günlük 7000 ila 10000 adım (yaklaşık 5-8 kilometre) atılması tavsiye edilse bile aslında önemli olan bu adımları sürdürülebilir bir şekilde ve düzenli olarak atılması gerektiğidir.

Sağlık İçin Günde Kaç Km Yürümek Gerekir?

Sağlık için günde 5 ila 8 km arası yürüyüş yapılması tavsiye edilmektedir. Düzenli olarak yapılan bu yürüyüşler kalp ve damar sağlığında iyileşme gösterdiği gibi stres seviyesinde de önemli ölçüde bir azalış göstermektadir. Özellikle tempolu bir şekilde 5 kilometrenin üstünde yürüyüş yapmak istenen fayları önemli ölçüde arttıracaktır.