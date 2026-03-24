Haberler Yaşam Haberleri Bir kardeş mezarda, diğeri cezaevinde... Mardin'de silahlar patladı, aile içi tartışma büyüdü!
Giriş Tarihi: 24.03.2026 12:09

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kardeşler arasında başlayan tartışma ölümle sonuçlanırken bir aile dramı daha kısa sürede cinayete dönüştü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan kardeş gözyaşları içinde toprağa verilirken katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada vurulan Ergin Karçı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


KARDEŞ KAVGASI MEZARLIKTA SON BULDU

Yakınları, sağlık ekiplerini beklemeden kendi imkanlarıyla Karçı'yı Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Engin Karçı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri tamamlanan Karçı'nın cenazesi, gözyaşları arasında Derecik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SİLAHLI KAVGA SONRASI TUTUKLAMA KARARI

Jandarma ekipleri, Karçı'nın kardeşi Erol Karçı'yı gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

