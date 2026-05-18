Bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı fabrikadaki patlamada yeni gelişme: Sorumlu müdür tutuklandı

8 Mayıs 2026 Cuma günü Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba Organize Sanayi Bölgesi 10. Sokak'ta konveyör bant üretimi yapan Ziligen isimli fabrikanın buhar kazanında patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın da çıkarken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma ekipleri olaya müdahale etti.





Meydana gelen patlama sonucunda 25 yaşındaki Tayfun Atış isimli işçi vücudundaki yanıklar sebebiyle ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, patlamada vücudunda ağır yanıklar oluşan 25 yaşındaki Tayfun Atış, yanık ünitesinin bulunduğu Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.





Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç işçi, 14 Mayıs günü doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bir işçinin hayatını kaybettiği, 7 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında fabrikada sorumlu müdür olarak görev yapan Burak Ö. gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından Burak Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.