Bir Küçük Gün Işığı Sude kimdir? Dizinin Sude’si Şeyma Korkmaz kaç yaşında, eşi kim, oynadığı diziler neler?

Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Sude karakterine hayat verecek oyuncu Şeyma Korkmaz yaşı, eşi, dizileri ve filmleri ile sorgulanmaya başladı. ATV ekranlarının iddialı yapımında hırslı bir karaktere hayat verecek oyuncu merak konusu. Bir Küçük Gün Işığı Sude kimdir sorusu yanıt arıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı'nın Sude'si Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler ve filmler neler? İşte, hakkında merak edilenler…
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SUDE KİMDİR?
Sude hırslı, idealist, çekici ve güzel bir kadın. Fırat'ın üniversiteden arkadaşıdır. Aynı sıralarda oturdukları günden beri ona sırılsıklam aşıktır. Ait olduğu yeri çok iyi biliyordur. O Ayaz ailesinin gelini, Fırat'ın koluna takacağı eşidir. Bugün değilse yarın. Bu düşün gerçekleşmesi için göze alamayacağı risk yoktur.
Sude karakterine oyuncu Şeyma Korkmaz Mete hayat verecek.
ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?
Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı.
Güzel oyuncu oyuncu Cünet Mete ile evli.
Dizileri:
Beni Affet
Kuruluş Osman