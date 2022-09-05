Bir Küçük Gün Işığı Sude kimdir? Dizinin Sude’si Şeyma Korkmaz kaç yaşında, eşi kim, oynadığı diziler neler?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SUDE KİMDİR?

Sude hırslı, idealist, çekici ve güzel bir kadın. Fırat'ın üniversiteden arkadaşıdır. Aynı sıralarda oturdukları günden beri ona sırılsıklam aşıktır. Ait olduğu yeri çok iyi biliyordur. O Ayaz ailesinin gelini, Fırat'ın koluna takacağı eşidir. Bugün değilse yarın. Bu düşün gerçekleşmesi için göze alamayacağı risk yoktur.

Sude karakterine oyuncu Şeyma Korkmaz Mete hayat verecek.