"OBEZİTE, ÇAĞIMIZIN EN CİDDİ HALK SAĞLIĞI SORUNLARINDAN BİRİ"

Ghebreyesus, dünya genelindeki obeziteye dikkati çekerek, "Obezite, çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri. Dünya genelinde bir milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor ve bu sayının 2030'a kadar 2 katına çıkması bekleniyor." dedi.

Obezitenin, kalp hastalıkları, diyabet ile bazı kanser türlerine yol açan kronik ve tekrarlayan bir hastalık olduğunu aktaran Ghebreyesus, obezitenin 2024'te dünya genelinde 3,7 milyon ölümle ilişkilendirildiğinin, sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, "Son yıllarda, başlangıçta diyabet tedavisi için geliştirilen glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri (GLP-1'ler) adı verilen bir ilaç sınıfı, birçok ülkede obezite tedavisi için onaylandı. Bu yıl eylülde DSÖ, yüksek riskli gruplarda diyabet tedavisi için GLP-1'i temel ilaçlar listesine ekledi. Bugün, yetişkinlerde obeziteyi tedavi etmek için GLP-1'lerin kullanımına ilişkin yeni öneriler yayınlıyoruz. Bu yeni ilaçlar, milyonlarca kişiye umut veren güçlü bir klinik araçtır." dedi.