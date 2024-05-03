Bir milyon liralık vurgun… Önce siteyi ardından kartları kopyaladılar

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Polislerin tespitlerine göre; Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesini kopyalayarak sahte site oluşturan üç kişi, siteye girerek işlem yapan vatandaşların kredi kartlarının bilgilerini topladı ve kartları kopyalayarak ülke genelinde faaliyet gösteren bir kurumsal firmadan cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller satın aldı. Üç suç ortağının siparişlerini verdiklerini cep telefonu ve dijital materyallerin, Eyüp Sultan İlçesi'ndeki bir adresten teslim alınacağı saptandı. Adres fiziki takibe alındı. Siparişleri teslim almaya gelen iki kişi ve iş yeri sahibi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreste ve şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramalarda piyasa değeri bir milyon lira olan 23 cep telefonu ve bir PowerBank ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen üç şüpheli de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.