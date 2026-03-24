Bir oğlumu kaybettim Tugay’ı kurtarın

Muş'tan Denizli'ye yerleşen Kerem Doğan'ın hayatı, oğullarına konulan kas erimesi hastalığı teşhisiyle değişti. Ailenin büyük oğlu Ferdi Doğan, uzun yıllar hastalıkla mücadele ettikten sonra 2020 yılında 22 yaşındayken hayatını kaybetti. Aynı hastalığın küçük oğlu Tugay Doğan'da da 7 aylıkken tespit edilmesi üzerine aile yeniden büyük bir mücadeleye başladı. 9 yaşında olan Tugay Doğan'ın tedavisi ve ihtiyaçları için destek arayan baba Kerem Doğan, oğlunun yaşam mücadelesini sürdürebilmesi için yardım beklediklerini söyledi.