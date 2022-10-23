Haberler Yaşam Haberleri Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip Guinnes Dünya Rekorlarına "En uzun araba" unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 23:36 Son Güncelleme: 23.10.2022 23:36

Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip Guinnes Dünya Rekorlarına "En uzun araba" unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 23 Ekim 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip Guinnes Dünya Rekorlarına "En uzun araba" unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip Guinnes Dünya Rekorlarına "En uzun araba" unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip Guinnes Dünya Rekorlarına En uzun araba unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (23 Ekim 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip Guinnes Dünya Rekorlarına "En uzun araba" unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (23 EKİM 2022)

ATV ile 23 Ekim Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip Guinnes Dünya Rekorlarına "En uzun araba" unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir?

A- 5,5
B- 10,5
C- 20,5
D- 30,5 (CEVAP)

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Bir su yatağı, yüzme havuzu, jakuzi, banyo küveti, mini golf sahası ve helikopter pistine sahip Guinnes Dünya Rekorlarına "En uzun araba" unvanıyla giren limuzinin uzunluğu yaklaşık kaç metredir?
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