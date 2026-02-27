Bir tablet için dehşeti yaşatmış! Hırsızlık için girdiği evde Hatice’yi çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı

Olay, geçtiğimiz 28 Ağustos'ta günü sabaha karşı 03.30 merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana gelmişti. Kimliği belirsiz şüpheli, hırsızlık amaçlı balkondan tırmanıp eve giren şüpheli, sesler üzerine uyanan 3 çocuk annesi Hatice Kar'ı boğazından, bacağından, göğsünden ve kollarından bıçaklayıp, ağır şekilde yaraladıktan sonra kaçmış, genç kadın ise hastanede tedavi altına alınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda evin yakınında bulunan Musalla Mezarlığı içerisinde şüpheliye ait mavi tişört ve gri şapkayı bulmuş, daha sonrada şüphelinin gidiş istikametine tespit ederek kaldığı pansiyona operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan saldırgan Rahmi Sönmez çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

23 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Rahmi Sönmez hakkında 'kasten yaralama', 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 23 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

ÇOCUKLARIYLA UYURKEN DEHŞETİ YAŞAMIŞ

İddianamede Hatice Kar'ın ifadesine de yer verildi. Yazlık olarak kullandıkları evde dehşeti yaşadıklarını anlatan Kar, olay sırasında 3 çocuğu ile birlikte evde bulunduğunu, tekstil işiyle uğraşan eşinin iş gereği il dışına çıktığını, balkonlu oturma odasında yattıklarını, hava alacak şekilde kapıyı ve pencereyi açık bıraktıklarını, bir anda çocukların çığlık sesleri ile uyandığını, karşısında şapkalı ve esmer birini gördüğünü, çığlık sesleri üzerine şüphelinin balkondan atlayıp kaçtığını, önce yaralandığını fark etmediğini, ayağa kalktığında ise boğazında, göğsünde, kollarında ve bacaklarında kesik olduğunu ve kan gördüğünü anlattı.

HER ŞEY BİR TABLET İÇİNMİŞ

Saldırgan Rahmi Sönmez ise ifadesinde olayı her ayrıntısı ile anlatarak, Muğla'da yaşadığını, çalışmak için Konya'ya geldiğini, olaydan 10 gün önce sokakta gezdiği sırada balkonda bir kız çocuğunun tabletle oynadığını gördüğünü, paraya ihtiyacı olduğu için tableti ve içerideki teknolojik aletleri almak için plan yaptığını, bir gün sonra ise marketin korkuluklarına tırmanıp eve girdiğini, tabletin kadının altında gördüğü, tableti almak için hamle yaptığında kadının uyanıp, çığlık atmaya başladığını, bunun üzerinde elinden tuttuğunu, kemerine takılı bıçağı çıkartıp birkaç kez savurduğunu, kadının kendisini bıraktığını, balkondan çıkıp gittiğini, yakınlardaki mezarlığa kaçtığını ve şapkayı ve tişörtü orada sakladığını, orada 15 dakika bekledikten sonra kaldığı aparta gittiğini söyledi.

Rahmi Sönmez yakında hakim karşısına çıkacak.