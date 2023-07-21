Miras kavgasında kan aktı: Kendisine tokat atan 2 dayısını öldürdü!

İzmir'in Bayraklı Adalet Mahallesi'nde dün (Çarsamba) saat 20.00 sıralarında meydana gelen olaya Bedri Münir K., miras yüzünden tartıştığı dayılarından tokat yedi.

Yediği tokatın ardından öfkesine hakim olamayan Bedri Münir K., dayıları Basri Korucu ve Cihan Korucu'ya yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, Bedri Münir K., olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı iki kardeş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Basri Korucu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altındaki Cihan Korucu'da dün gece öldü. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Bedri Münir K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Aile arasında miras nedeniyle çıkan tartışmada, yorum yapması üzerine dayılarından birinin 'Sen karışma' diyerek tokat atması sonrası Bedri Münir K.'nin evden tabanca alarak saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.