Haberler Yaşam Haberleri Miras kavgasında kan aktı: Kendisine tokat atan 2 dayısını öldürdü!
Giriş Tarihi: 21.7.2023 11:10 Son Güncelleme: 21.7.2023 11:35

Miras kavgasında kan aktı: Kendisine tokat atan 2 dayısını öldürdü!

İzmir'de Bedri Münir K. (35) dayıları ile miras yüzünden tartıştı. Silaha sarıldı... Kendisine tokat atan dayısı Basri Korucu ile Cihan Korucu'ya kurşun yağdırdı. İki dayı da hayatını kaybederken katil yeğeni yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Miras kavgasında kan aktı: Kendisine tokat atan 2 dayısını öldürdü!

İzmir'in Bayraklı Adalet Mahallesi'nde dün (Çarsamba) saat 20.00 sıralarında meydana gelen olaya Bedri Münir K., miras yüzünden tartıştığı dayılarından tokat yedi.

Yediği tokatın ardından öfkesine hakim olamayan Bedri Münir K., dayıları Basri Korucu ve Cihan Korucu'ya yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, Bedri Münir K., olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı iki kardeş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Basri Korucu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altındaki Cihan Korucu'da dün gece öldü. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Bedri Münir K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Aile arasında miras nedeniyle çıkan tartışmada, yorum yapması üzerine dayılarından birinin 'Sen karışma' diyerek tokat atması sonrası Bedri Münir K.'nin evden tabanca alarak saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü: 2 kritik anlaşma imzalandı
Son dakika: Bakanlık duyurdu: Terör örgütü PKK'nın finans ayağına bir darbe daha!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | İçişleri Bakanlığı: FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul bölge imamı yakalandı
Yeni CHP, yeni kaset
Kemal Bey bu ekibi çiğ çiğ yer
Kaseti kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına yeni isim
Holdinge iki veliaht birden gelecek
Mutluymuş...
ARKADAŞINA GÖNDER
Miras kavgasında kan aktı: Kendisine tokat atan 2 dayısını öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA