Bir yıl önce gündem olmuştu: Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Demiray'a ait 2 katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sırasında evde bulunan Fevzi Demiray'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demiray'ı kurtarmak için alevlerin arasına giren Sadullah Başaran ise dumandan etkilenerek yaralandı.

Ellerinde yanıklar oluşan Başaran, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan Fevzi Demiray'ın, geçen yıl Gazi Caddesi'nde düşük hızla ilerleyen bir araca yandan çarptıktan sonra kendisini yere bıraktığı ve bu anların güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.