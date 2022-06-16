Bir Zamanlar Çukurova neden final yapıyor, bitiyor mu? Bir Zamanlar Çukurova final kararıyla sevenlerini üzdü!

Bir Zamanlar Çukurova final bölümü için nefesler tutuldu. Heyecan dolu yapım uzun süreli yayın hayatının ardından ekranlara 141. Son bölümü ile veda edecek. Dizinin hayranlarını üzen bu haberle beraber ise "Bir Zamanlar Çukurova neden final yapıyor, bitiyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Başrollerini İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, İlayda Çevik, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre, Yeliz Doğramacılar, Şahin Vural ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm gibi isimlerin paylaştığı dizi televizyon macerasını bitiriyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova neden final yapıyor? İşte detaylar...
141.Bölüm Özeti:
Bir Zamanlar Çukurova 141. Bölüm Final Fragmanı yayınlandı "Veda gözle sevenlerin işi, gönülle sevenler veda etmezler..." | Video
Unutulmaz karakterleri, her sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran hikayesi, ele aldığı dönemi yansıtmadaki başarısı ve görkemli prodüksiyonu ile atv ekranında yayınlandığı dört sezon boyunca adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdıran 'Bir Zamanlar Çukurova', muhteşem bir finalle ekrana veda edecek.
141 bölüm boyunca standardını hiç düşürmeden yoluna devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova,' terzi yamağı Züleyha'nın (Hilal Altınbilek) Çukurova'ya gelişiyle başlayan unutulmaz öyküsü boyunca birbirinden unutulmaz karakterlere ev sahipliği yaptı. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda hüzün, sevinç, öfke bir arada yaşandı.
'Bir Zamanlar Çukurova'nın final bölümünde, Abdülkadir ve Betül sınırı geçmeyi başarırken kontrole takılan Vahap kaçmak zorunda kalır. Hakan'ın katilinin Halep'te olduğunu öğrenen Züleyha, Fikret'in de desteği ile Abdülkadir ve Betül'ü yakalayıp adalete teslim eder. Betül, Hakan Gümüşoğlu'nun katili olarak müebbet hapis cezasına çarptırılır.
Çukurova'ya adalet getirmenin gururunu yaşayan Züleyha, Fikret ve Zeynep'in düğünü için tüm imkânlarını seferber ederken, ağabeyi Abdülkadir'in intikamını almak isteyen Vahap, üzerine bağlı bombalarla konağı basar!
'Bir Zamanlar Çukurova' 141'inci ve son bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de.