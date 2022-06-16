Bir Zamanlar Çukurova neden final yapıyor, bitiyor mu? Bir Zamanlar Çukurova final kararıyla sevenlerini üzdü!

Bir Zamanlar Çukurova final bölümü için nefesler tutuldu. Heyecan dolu yapım uzun süreli yayın hayatının ardından ekranlara 141. Son bölümü ile veda edecek. Dizinin hayranlarını üzen bu haberle beraber ise "Bir Zamanlar Çukurova neden final yapıyor, bitiyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Başrollerini İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, İlayda Çevik, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre, Yeliz Doğramacılar, Şahin Vural ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm gibi isimlerin paylaştığı dizi televizyon macerasını bitiriyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova neden final yapıyor? İşte detaylar...