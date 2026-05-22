Bırakın çocuklar bayramda sıkılsın

9 gün sürecek bayram tatilinde çocukların telefon, tablet ve bilgisayar başında geçirdiği süre artıyor. Uzmanlar, sorun çıkarmayan, odasında sessizce vakit geçiren çocukların "güvende" sanıldığını ancak bu durumun dikkat dağınıklığı, duygusal kopuş ve sosyal geri çekilmeye neden olabileceğini söylüyor.

HAYAL KURMAYI ZAYIFLATIYOR

"Çocuğun her an oyalanmak zorunda olmadığını" söyleyen uzmanlar, sürekli dijital uyaran alan çocukların hayal kurma becerisinin zayıfladığına dikkat çekerek kısa süreli sıkılmanın yaratıcılığı artırdığını belirtiyor. Uzmanlara göre, birlikte tatlı hazırlama, mezarlık ziyareti, mahallede kısa tur atma gibi aktiviteler ekrana yönelme isteğini azaltıyor. Bayram sabahlarında ilk 1 saatin ekransız geçirilmesi de gün boyu ekran süresini düşürüyor.

ÖNERİLER



Aile içinde "sessiz saat" uygulaması yapın.

Ziyaretlerde çocuklara eski aile fotoğraflarını anlattırın.

Dede ve ninelerden bayram anılarını dinletin.

Evde "ekransız 1 saat" yerine "telefon park alanı" oluşturun.

Küçük ev görevleri verin.

Araba yolculuklarında sesli hikâye dinletin.