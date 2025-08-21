Haberler Yaşam Haberleri Birbirine düşen sokak çetelerine Gasp operasyonu! 6 kişi tek tek yakalandı
Birbirine düşen sokak çetelerine Gasp operasyonu! 6 kişi tek tek yakalandı

İstanbul Küçükçekmece’de yeni nesil çetelerin gerçekleştirdiği eylemlere yönelik çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iki farklı çete grubundan oldukları ve aralarındaki husumetten dolayı 11 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece çevresinde meydana gelen Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Tehdit-Yağmaya Teşebbüs ve İş yeri Kurşunlama olmak üzere 11 ayrı eyleme karışan çete üyelerini yakalamak için Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

ÇETELER ARASI HUSUMET

Gasp Büro Amirliğinin deneyimli dedektiflerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin eylemleri iki farklı grup arasındaki husumet sonucu gerçekleştirdiklerini tespit etti. İddiaya göre ilk gruptan olan M.D.'nin kardeşi kardeşi karşı grup tarafından bacağından vurulmuş yaralanmıştı. M.D. 'de buna karşılık diğer taraftan birisinin babasına ateş açıp yaralamıştı. Birebirlerinin işyerlerini kurşunlayan çete üyeleri tek tek tespit edildi.



6 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan olay şüphelilerinden, E.B.(20) ve E.K.(18) 21 Temmuz günü yakalanıp cezaevine gönderildi. Devam eden çalışmalarda olay şüphelilerinden olan ve azmettirici olduğu öğrenilen M.D. (22) V.A. (20), Y.C.(19) ve I.E.(20) 17 Ağustos günü Gasp Büro Ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Küçükçekmece ilçe unsurlarıyla müşterek yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olay anlarına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

