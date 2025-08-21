Birbirine düşen sokak çetelerine Gasp operasyonu! 6 kişi tek tek yakalandı

İstanbul Küçükçekmece çevresinde meydana gelen Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Tehdit-Yağmaya Teşebbüs ve İş yeri Kurşunlama olmak üzere 11 ayrı eyleme karışan çete üyelerini yakalamak için Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

ÇETELER ARASI HUSUMET

Gasp Büro Amirliğinin deneyimli dedektiflerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin eylemleri iki farklı grup arasındaki husumet sonucu gerçekleştirdiklerini tespit etti. İddiaya göre ilk gruptan olan M.D.'nin kardeşi kardeşi karşı grup tarafından bacağından vurulmuş yaralanmıştı. M.D. 'de buna karşılık diğer taraftan birisinin babasına ateş açıp yaralamıştı. Birebirlerinin işyerlerini kurşunlayan çete üyeleri tek tek tespit edildi.





6 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan olay şüphelilerinden, E.B.(20) ve E.K.(18) 21 Temmuz günü yakalanıp cezaevine gönderildi. Devam eden çalışmalarda olay şüphelilerinden olan ve azmettirici olduğu öğrenilen M.D. (22) V.A. (20), Y.C.(19) ve I.E.(20) 17 Ağustos günü Gasp Büro Ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Küçükçekmece ilçe unsurlarıyla müşterek yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olay anlarına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.