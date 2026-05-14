Birbirlerinin ardından balkondan düştüler: Nevşehir’de iki kardeş ölümden döndü

Giriş Tarihi: 14.05.2026 16:39

Nevşehir’de balkon korkuluğuna yaslanan çocuk beton zemine düştü. Düşen kardeşine bakmak isteyen diğer kardeşte dengesini kaybedip düştü. Yaralanan iki kardeş hastanede tedavi altına alındı.

MEHTAP AYDOĞAN
Olay, Süer Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Evde yalnız oldukları öğrenilen iki kardeşin balkonda oynadığı sırada talihsiz olay meydana geldi. İddiaya göre çocuklardan biri balkon korkuluklarına yaslandığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kardeşinin düştüğünü fark eden diğer çocuk da aşağı bakmak isterken dengesini kaybedip balkondan düştü. Çocukların yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme başlatırken, çocukların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

