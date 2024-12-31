Birecik ilçe jandarmadan anlamlı jest: Engelli gence asker kepi ve bayrak hediye edildi

Ziyaret sırasında İlçe Jandarma ekibi, İbrahim Halil Eroğlu'na asker kepi ve Türk bayrağı hediye etti. Bu anlamlı hediye, hem Eroğlu hem de ailesi için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu.

Eroğlu ailesi, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı'na duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederek şunları söyledi: "Oğlumuzun en büyük hayali asker olmaktı. Mustafa Güngör Komutanımız ve timinin bu anlamlı ziyareti, ona bu duyguyu yaşattı. Asker kepi ve Türk bayrağıyla oğlumuzun yüzünde oluşan mutluluk, bizim için tarif edilemez. Sonsuz teşekkür ediyoruz."