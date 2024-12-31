Haberler Yaşam Haberleri Birecik ilçe jandarmadan anlamlı jest: Engelli gence asker kepi ve bayrak hediye edildi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 17:41 Son Güncelleme: 31.12.2024 18:12

Birecik ilçe jandarmadan anlamlı jest: Engelli gence asker kepi ve bayrak hediye edildi

Şanlıurfa Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı, engelli bireylere yönelik duyarlılığını bir kez daha gösterdi. Engelli İbrahim Halil Eroğlu, askerlik görevine olan büyük sevgisine rağmen engelli olduğu için bu hayalini gerçekleştiremedi. Ancak Birecik İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Güngör ve askeri personel ile aileyi ziyaret ederek İbrahim Halil Eroğlu’na unutulmayacak bir askerlik duygusu yaşattı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birecik ilçe jandarmadan anlamlı jest: Engelli gence asker kepi ve bayrak hediye edildi

Ziyaret sırasında İlçe Jandarma ekibi, İbrahim Halil Eroğlu'na asker kepi ve Türk bayrağı hediye etti. Bu anlamlı hediye, hem Eroğlu hem de ailesi için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu.

Eroğlu ailesi, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı'na duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederek şunları söyledi: "Oğlumuzun en büyük hayali asker olmaktı. Mustafa Güngör Komutanımız ve timinin bu anlamlı ziyareti, ona bu duyguyu yaşattı. Asker kepi ve Türk bayrağıyla oğlumuzun yüzünde oluşan mutluluk, bizim için tarif edilemez. Sonsuz teşekkür ediyoruz."

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Birecik ilçe jandarmadan anlamlı jest: Engelli gence asker kepi ve bayrak hediye edildi
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