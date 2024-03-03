Birecik’te arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Akpınar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada Kenan Oktay(40) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kavganın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kenan Oktay yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kenan Oktay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı Jandarma kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.