Haberler Yaşam Haberleri Birecik’te fırtına can aldı
Giriş Tarihi: 4.05.2026

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
ŞANLIURFA'NIN Birecik ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtınada bir kişi öldü. Edinilen bilgiye göre, bir binanın üzerindeki güneş enerjili su deposu, bir otomobilin üzerine düştü. Araçta bulunan Nur Çakmak (26) hayata veda etti. Yine Birecik'te üzerine elektrik direği devrilen otomobildeki 2 kişi yaralanırken, bir caminin ise minaresi yıkıldı. Gaziantep'te de dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nede- niyle bazı bölgelerde olumsuzluklar yaşandı. Bazı vatandaşlar hafif yaralandı.

