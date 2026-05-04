Birecik’te fırtına can aldı: Diş teknisyeni hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir binanın üzerinden su dolu enerji deposu otomobilin üzerine düştü. Otomobilde bulunan diş teknisyenliğini bitiren ve KPSS sınavına hazırlanan Nur çakmak (23) hayatını kaybetti.

Birecik ilçesine bağlı Durak kırsal makalesinde ikamet eden 2 yıllık diş teknisyenliğini bitiren ve KPSS sınavına hazırlanan Nur çakmak (23) fırtına nedeniyle Birecik ilçesine bağlı Meydan mahallesinde abisi Mustafa Çakmak'ın kullandığı otomobilde fırtınanın geçmesi için bir binanın altında beklerken üzerlerine binadan enerji su deposunun otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Abisi Mustafa Çakmak ise yara almadan kurtuldu. Nur Çakmak'ın (23) otopsi işlemlerinden sonra Birecik ilçesine bağlı Durak mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Birecik ilçemizde meydana gelen kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sebebiyle ağaç devrilmesi, binaların çatılarında oluşan hasar ve su baskını dolayısıyla yaşanan olumsuzluklara bütün kurumlarımızın ekipleriyle hızlı şekilde müdahale gerçekleştiriyoruz. Meydana gelen elim olayda maalesef bir vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Ayrıca yaralanmış olan vatandaşlarımızın tedavileri hastanede devam ediyor. Birecik ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün hemşerilerimize baş sağlığı diliyor, yaralılarımız için acil şifalar temenni ediyorum. Çalışmaları yerinde koordine ediyoruz.''