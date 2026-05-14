Birecik’te traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Birecik ilçesine bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yuvacık Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün devrilmesi sonucu üzerinde bulunan 4 kişi yaralandı. Meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine hızla jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.