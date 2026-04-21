Birecik’te Tuncay Sonel’in adının verildiği cadde tabelası söküldü

Giriş Tarihi: 21.04.2026 23:52

Şanlıurfa‘nın Birecik ilçesinde, geçmişte kaymakamlık yapan Tuncay Sonel’in adının verildiği meydan mahallesinde bulunan caddenin ismi değiştirildi. Kararın, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Sonel’in 4 gün önce gözaltına alınmasının ardından alındığı öğrenildi.

2005-2008 yılları arasında Birecik Kaymakamı olarak görev yapan Sonel'in, ilçedeki hizmetleri nedeniyle ismi bir caddeye verilmişti. Ancak son gelişmeler üzerine yerel yönetim tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu caddenin adının kaldırılmasına karar verildi. Kararın kamuoyundaki gelişmeler ve devam eden soruşturma süreci dikkate alınarak alındığı belirtilirken, caddeye verilecek yeni ismin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
