Bireysel Emeklilik BES İptal İşlemi 2021 - Zorunlu Bireysel Emeklilik BES İptal Etme Telefon Numaraları

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile başlayan BES insanlara tasarruf yapma imkânı sağlıyor. SGK'nın sunmuş olduğu sağlık ve diğer hizmetleri Bireysel Emeklilik Sistemi sağlamamaktadır. Bazı vatandaşlara bu sistem güzel gelirken bazıları kullanmak istemeyip iptal ettirmek istiyorlar. BES'ten çıkma ve BES iptal işlemlerini adım adım anlatacağız. Bireysel emeklilik nasıl iptal edilir? İşte detaylar…
9 Ocak 2017 tarihinden itibaren getirilen zorunlu BES katılımı ile çalışanların maaşlarından yüzde 3'lük kesinti yapılarak BES hesabına aktarılıyor ve yüzde 25 devlet katkı payı da ekleniyor. Yine de BES iptali yapmak için iptal başvuruları 2 ay içerisinde yapılabilir. Zorunlu BES iptali genelde maaş aldığınız banka aracılığı ile iptal işlemleri yapılmaktadır. Otomatik BES iptali ile ilgili çalıştığınız iş yerinin insan kaynakları bölümü ile görüşebilirsiniz.
Bireysel Emeklilik Sistemi ile her ay ödenen katkı paylarının yüzde 25'ine karşılık gelen tutarı devlet BES hesabına ödeme yapıyor. İstediğini zaman BES'ten ayrılabilirsiniz. Sistemden ayrılma durumunda tarafınıza tutar yatırılmadan önce bazı kesintiler olacaktır. Bireysel emeklilik iptal etme işleminden sonra
Gelir Vergisi yani stopaj kesintisi oranları şu şekilde:
Bireysel emeklilik iptal etme işlemleri bankalar ya da sigorta şirketleri aracılığı ile oluyor. Eğer bir banka aracılığı ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katıldıysanız o bankanın emeklilik departmanı ile görüşüp iptal işlemlerini başlatabilirsiniz. Aynı yöntem sigorta şirketleri içinde geçerlidir. Biz size banka banka iletişim numaralarını hazırladık.
Bireysel emeklilik iptal işlemlerinin ardından size 10 gün süre verilir. 10 gün içerisinde size dönüş yapılarak iptal durumunuz hakkında bilgilendirilme yapılır. İlk 5 yıl içerisinde BES iptal etme durumunda giriş aidatı kesintisi olur. 5 yıl sonra iptal durumunda giriş aidatı kesilmez yani muaf tutulur.