BES İptali 2022 - Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?

BES iptal etmek isteyen birçok kişi öncelikle bankalara başvurmayı tercih etse de arama motoru üzerinden de sıkça araştırmalar yapılıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) vatandaşlar kendi istekleri doğrultusunda katıldıkları için bu ismi almıştır. Yeni gelen yasa ile ise vatandaşlar sisteme otomatik olarak dâhil edilirken, BES iptali nasıl yapılır sorusu da bu noktada yanıtını arıyor. BES iptali için yapılması gereken işlemlere bu başlık altında yer verdik. 2022 Bireysel Emeklilik İptali nasıl ve nereden yapılır?