BES İptali 2022 - Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?

Bes İptali Nasıl Yapılır?
Bireysel Emeklilik Sistemi ile her ay ödenen katkı paylarının yüzde 25'ine karşılık gelen tutarı devlet BES hesabına ödeme yapıyor. İstediğini zaman BES'ten ayrılabilirsiniz. Sistemden ayrılma durumunda tarafınıza tutar yatırılmadan önce bazı kesintiler olacaktır. Bireysel emeklilik iptal etme işleminden sonra
Gelir Vergisi yani stopaj kesintisi oranları şu şekilde:
- Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5,
- 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10,
- 10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15'tir.
Bireysel emeklilik iptal etme işlemleri bankalar ya da sigorta şirketleri aracılığı ile oluyor. Eğer bir banka aracılığı ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katıldıysanız o bankanın emeklilik departmanı ile görüşüp iptal işlemlerini başlatabilirsiniz. Aynı yöntem sigorta şirketleri içinde geçerlidir. Biz size banka banka iletişim numaralarını hazırladık.