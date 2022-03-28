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Haberler FotoHaber BES İptali 2022 - Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 28.03.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 15:02

BES İptali 2022 - Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?

BES iptal etmek isteyen birçok kişi öncelikle bankalara başvurmayı tercih etse de arama motoru üzerinden de sıkça araştırmalar yapılıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) vatandaşlar kendi istekleri doğrultusunda katıldıkları için bu ismi almıştır. Yeni gelen yasa ile ise vatandaşlar sisteme otomatik olarak dâhil edilirken, BES iptali nasıl yapılır sorusu da bu noktada yanıtını arıyor. BES iptali için yapılması gereken işlemlere bu başlık altında yer verdik. 2022 Bireysel Emeklilik İptali nasıl ve nereden yapılır?

BES İptali 2022 - Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik olarak dâhil edilen vatandaşlardan birçoğu BES iptali nasıl yapılır sorusuna cevap arıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi iptali için öncelikle ilgili bankaların müşteri hizmetlerini aramak akıllara gelirken, arama motoru üzerinden de konu hakkında araştırmalar yapılıyor. BES iptal işlemi için izlemeniz gereken adımlar ve yapılması gerekenler için doğru yerdesiniz. BES iptali nasıl ve nereden yapılır? En hızlı şekilde BES'den nasıl çıkılır?

BES İptali 2022 - Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) çalışma dönemindeki hayat standartlarını emeklilik döneminde de yaşam standartlarını koruyabilecekleri gelir elde etmelerini sağlayan emeklilik sistemidir. 9 Ocak 2017 tarihinden itibaren getirilen zorunlu BES katılımı ile çalışanların maaşlarından yüzde 3'lük kesinti yapılarak BES hesabına aktarılıyor ve yüzde 25 devlet katkı payı da ekleniyor.

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BES İptali 2022 - Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?

Bes İptali Nasıl Yapılır?

Bireysel Emeklilik Sistemi ile her ay ödenen katkı paylarının yüzde 25'ine karşılık gelen tutarı devlet BES hesabına ödeme yapıyor. İstediğini zaman BES'ten ayrılabilirsiniz. Sistemden ayrılma durumunda tarafınıza tutar yatırılmadan önce bazı kesintiler olacaktır. Bireysel emeklilik iptal etme işleminden sonra

Gelir Vergisi yani stopaj kesintisi oranları şu şekilde:

  • Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5,
  • 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10,
  • 10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15'tir.

Bireysel emeklilik iptal etme işlemleri bankalar ya da sigorta şirketleri aracılığı ile oluyor. Eğer bir banka aracılığı ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katıldıysanız o bankanın emeklilik departmanı ile görüşüp iptal işlemlerini başlatabilirsiniz. Aynı yöntem sigorta şirketleri içinde geçerlidir. Biz size banka banka iletişim numaralarını hazırladık.

BES İptali 2022 - Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?

Bireysel Eemeklilik Sistemi İptal Numarası

  • AkbankBES İptali: 444 25 25
  • ING BES iptali: 444 1 666
  • Ziraat Bankası BES iptali: 0850 222 97 00
  • Garanti Bankası BES iptali: 444 0 336
BES İptali 2022 - Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?
  • Yapı Kredi BES iptali: 0850 222 0 444
  • Denizbank BES iptali: 0850 222 0 800
  • TEB BES iptali: 0850 200 0 666
  • Halkbank BES iptali: 0850 222 0 400
  • Vakıfbank BES iptali: 444 92 37
BES İptali 2022 - Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?
  • Türkiye Finans BES iptali: 0850 222 22 44
  • Finansbank BES iptali: 0850 222 0 900
  • İş Bankası BES iptali: 0850 724 55 00
  • HSBC BES iptali: 0850 211 0 111
  • AvivaSA: 444 11 11
  • Anadolu Hayat: 0850 724 55 00
  • AXA Hayat Emeklilik: 0850 250 99 99
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