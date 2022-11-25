Birgi Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Birgi Köyü’nde Neler Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Zengin bir geçmişe sahip Birgi gezilecek yerler ile ilgi çekici bir köydür. Şirin köy evleri ve konakları ile Birgi'de gezilecek yerler bulmak hiçte zor değildir. Birgi'de nereler gezilir diye düşünenlerin, biraz araştırma yapması keşfetmek için yeterlidir. Vakit konusunda sıkıntı yaşayanlar, Birgi kaç günde gezilir sorusuna cevap arar. Adeta bir açık hava müzesini anımsatan Birgi'de ne yapılır sorusu, güzel vakit geçirmek isteyenler için önemlidir. Peki Birgi adı nereden gelir? Nasıl bir yer?

Birgi'de Gezilecek Yerler Nerelerdir?

İzmir'e bağlı Ödemiş ilçesinin şirin bir köyü olan Birgi, taş evler, taşlarla döşeli sokaklar, camiiler, konaklar ve çınar ağaçları ile dolu olan son derece otantik bir yerdir. UNESCO, bu köyü 2012'de "Dünya Mirası Geçici Listesi"ne dahil etmiştir. Çok eski bir yerleşim yeri olan bu köy, Frigler, Lidyalılar, Persler ve Romalıların (Bizans) toprağı olmuştur. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde adı, "Pyrgion"dur. Günümüzde kullanılan Birgi adı da buradan gelir. Romalılar MÖ. 7. yüzyılda bu köye Zeus şehri anlamına gelen "Dios Hieron" adını vermiştir. Daha sonra adı tekrar değiştirilerek Christo Polis (İsa'nın şehri) olmuştur. Çınar ağaçları ile süslü sokakları, meydanları, evleri, kahvehaneleri ile sıcak ve samimi bir köy olan Birgi, 1-2 günde gezilebilecek bir yerdir.

Bu güzel köy, İzmir merkeze 110 kilometre uzaklıkta bulunur. Otogardan kalkan Ödemiş otobüsleri ile 1-2 saate gitmek mümkündür. Kendi aracıyla yola çıkacak olanların, İzmir-Aydın otoyolundaki Ödemiş sapağından dönmeleri gerekir. Birgi köyünde gezilecek yerler arasında aşağıdakiler bulunur.

Birgi Meydan Kahvesi

Birgivi Mehmet Efendi Medresesi

Aydınoğlu Mehmet Bey Camii – Ulu Camii

Tarihi Meydan Kahvesi

Aydınoğulları Türbesi

Güdük Minare Mescidi

Çakırağa Konağı

Ümmü Sultan Şah Türbesi

Birgi Kalesi ve Surları

Sandıkoğlu Konağı

Gölcük Gölü

İmam-ı Birgivi Türbesi

Karaoğlu Camii

Demirli Mağaza

Birgi Köyü'nde Neler Yapılır?

Ödemiş'e bağlı bir Ege köyü olan Birgi'de, türbeler ve camiiler mutlaka ziyaret edilmelidir. Tarihi gösterişli konaklarını görmek ve sokaklarını mutlaka keşfetmek gerekir. Osmanlı dönemini yansıtan tarihi hamamlarına uğranmalı ve kesinlikle ipek dokumacılığı ile ünlü Ödemiş'in ipek şallarından satın alınmalıdır. Aydınoğlu Beyliği döneminden bugüne ulaşmayı başaran Güdük Minare, köyün en eski camiisi olarak dikkat çeker. Tarihi Meydan Kahvesi, oturup soluklanmak ve çay içmek için idealdir.