Birlik sofrası

Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Trakyalı vatandaşlar Çorlu’daki iftarda buluştu. Birlik sofrasında ‘Terörsüz Türkiye’ ve kardeşlik iklimine destek mesajı verildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Çorlu–Ergene Hemşehri Dernekleri Platformu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen üyeleriyle iftarda buluştu. Balkanlar ve Kuzey Makedonya kökenli dernek temsilcilerinin de aynı sofrada bir araya geldiği programda "Terörsüz Türkiye" süreci ve kardeşlik iklimine destek mesajları verildi. 36 derneğin bir araya toplandığı platform adına konuşan Çorlu Sinoplular Derneği Başkanı ve iş insanı Yusuf Gümüş, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren bu buluşmaların birlik duygusunu pekiştirdiğini belirtti. Gümüş "Biz hemşehri derneklerimizle bu güzel kadim şehrimiz Tekirdağ'da, Çorlu'muzda ve Ergene'mizde dostluk içerisinde her zaman aynı gönül sofrasında buluşuyoruz. Ülkemizde oluşan barış ve kardeşlik iklimi bizleri de son derece mutlu ediyor. Terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda oluşan bu kardeşlik ortamı toplumun her kesiminde olumlu bir hava oluşturuyor. Bu iklimin güçlenmesiyle birlikte bizler de Çorlu'da gerek cemiyet hayatında, gerek iş hayatında, gerekse siyaset hayatında dostluk içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar birçok şehirden hemşehrilerimiz burada. Hepimiz aynı sofrada buluştuk" dedi. Şule TOZCAN/SABAH