Birlikte yaşadığı adam evinin önünde iki bıçakla yakalanmıştı... "Bu adam beni öldürmeye yemin etti"

İstanbul Eyüpsultan'da, birlikte yaşadığı ve geçen yıl ayrıldığı Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği gerekçesiyle Ahmet Çelik'in "silahlı tehdit", "hakaret" ve "ısrarlı takip" suçlarından toplanda 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü.

İLK CELSE GÖRÜLDÜ

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Çelik ve müşteki Dilek Acu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Çelik, kendisine ait araziye ev yaptıktan sonra evin tapusunu o dönem dini nikahlı eşi müşteki Acu'nun üstüne yaptığını söyledi. Sanık Ahmet Çelik, "Evi Dilek'in üstüne geçirdikten sonra 19 mayısta amcasının oğluna beni bıçaklattırdı. Hastaneden çıktığımda evimin önünde bana pusu kurdular. Daha sonra tekrar darp ettirdi. İyileştikten sonra eve gittim çocuğumuzu yurda vermiş. "Sen nasıl benden habersiz veriyorsun?" diye sordum. Bana hakaret etti bu evi yıktıracağım dedim. Daha sonra evi sattığını öğrendim. Elimde kesici alet bulunmuyordu" diyerek beraatını ve tahliyesini talep etti.

HAMİLEYKEN DARP EDİLMİŞ

Müşteki Dilek Acu ise sanık ile 2008 yılında tanıştıklarını, bir yıl kadar dinin nikahlı yaşadığını ve hamile sürecinde darp edildiğini belirterek "Alkol problemi vardı. Çocuğum doğduktan sonra ailemin yanına taşındım. Kızım 14 yaşında. Yeri geldi birkaç kez barıştık. Annesiyle aramız iyiydi. Birkaç kez alkol tedavisi gördü ama başaramadı" dedi.

EVE KAMERA YERLEŞTİRDİ

Acu, "Kendi tırnaklarımla yaptığım evi barınak evi benden almaya çalıştı. Erkek kardeşi bana çok küfür etti namusuma küfür etti. Çocuğum bu olayları yaşamaktan kalp ritim bozukluğu oluştu bu olaylardan dolayı evimizin orayı görmek istemiyordu iki yıldır yatılı okula verdim" dedi. Dilek Acu, komşularının korktuğu için tanık olmak istemediklerini, olay günü yaşananları eve yerleştirdiği kamera sayesinde kayıt altına aldığını bu sayede ispat edebildiğini anlattı.

"7 SENEDİR NE YAŞADIĞIMI BİLMİYORSUNUZ"

Dilek Acu, gözyaşları içerisinde "Benim hayatım söz konusu. Ben yarın burada olmayabilirim. Bu adam beni öldürmeye yemin etti. 7 senedir ne yaşadığımı bilmiyorsunuz. Evimde sessizce yaşadım" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

"BİZ KADINLAR AYAKTA DURMALIYIZ"

Duruşma çıkışı basın açıklaması yapan Dilek Acu, "Ben 7 senedir bu zulmü yaşadığımda yalnızdım ve kimsem olmadığı için bu şahıs bana bunu uygulamakta cesaret gördü. Gittiğim karakolda, 'Dilek yine sen mi geldin, yine sen mi, seninle mi uğraşacağız' deniliyordu. Gitmediğim karakol kalmadı. Tam ümidimi kaybetmişken, 'adalet yok mu' diye düşünürken, kadın cinayetlerini durduracağız platformuna ulaştım. Yanımda olduğunuz için Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Biz kadınlar ayakta durmalıyız. Kadınlar olarak bir araya gelmeliyiz" şeklinde konuştu.