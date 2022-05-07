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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Birlikte yaşadığı kadına acımadı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Birlikte yaşadığı kadına acımadı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan bir çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Olay, Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yıldır birlikte yaşayan Hülya E. (42) ile Mehmet A. (59) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet A., Hülya E.'ye silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nden Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bir çocuk annesi Hülya E., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, zanlı Mehmet A.'yı suç aleti silahla yakaladı.

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Birlikte yaşadığı kadına acımadı
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