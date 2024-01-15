Birlikte yaşadığı kadını 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da Yılmaz Gündüz (37), 10 yıldır beraber yaşadığı Burcu Gezersoy'u (26) 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayet Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde geçtiğimiz gece meydana geldi. Halıcı Yılmaz Gündüz, gece dini nikâhlı eşiyle 3 çocuğunun gözü önünde tartışmaya başladı. Komşular ayırmaya çalıştı. Gündüz, eline geçirdiği bıçakla eşini 3 çocuğunun ve komşularının gözleri önünde vücudunun değişik yerlerinden 16 kez bıçakladı. Ardından kendi boynunu kesip yaralı halde kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, katil zanlısını gözaltına aldı. Gündüz yaralı olduğu için hastaneye kaldırıldı.Kızının öldürüldüğünü öğrenen ve Uşak'tan Antalya'ya gelen anne Zale Gezersoy ile diğer iki kızı gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, "Kızım Burcu melek gibiydi, ağzı var dile yoktu. Bu cani, kızımı 16 yerinden bıçaklayarak öldürmüş. O cani gün yüzü görmesin. En ağır cezayı alsın" diyerek feryat etti. Cinayete kurban giden Burcu Gezersoy'un cenazesi toprağa verilmek üzere Uşak'a götürüldü.