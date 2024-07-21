Birlikte yaşadığı sevgilisini bıçaklayarak öldürdü

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Laka Mahallesi 1930/1 Sokak Bayraklı TOKİ konutları Etap 2 Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İ.Z. ile birlikte yaşadığı sevgilisi Sidar Şimşek isimli kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki bıçağı çıkaran İ.Z., Şimşek'i sokak ortasında defalarca bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine yaklaşan polis ekipleri, kucağında çocukla koşan İ.Z.'yi yakalarken, Sidar Şimşek ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek, burada kurtarılamadı. Şimşek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İ.Z.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.