Birman Kedisi Özellikleri ve Bakımı - Birman Kedisi Nasıl Bakılır, Kaç Yıl Yaşar ve Ne Yer?

Birman Kedisi özellikleri, günümüzde en çok araştırılan konular arasındadır. Uzun tüyleri ile dikkat çeken Birman kedisi karakteri ile de merak uyandırır. Evlerde kedi beslemenin geçmişten günümüze popüler olduğu günümüz dünyasında Birman Kedisi bakımı zor mu sorusu da merak edilen bir husustur. Kedi severler daha çok bakımı kolay hayvanları beslemek ister. Birman Kedisi ne kadar yaşar gibi merak edilen konular ve cevapları yazımızın devamında.

Birman Kedisi Özellikleri

Birman kedileri kendine has özel bir güzelliğe sahiptir. Budist rahipler, bu kedilerin ölüm tanrıları ile konuştuklarına inanırlar. Diplomatların Avrupa'daki tanıdıklarına hediye etmeleri ile bu kediler dünyaya yayılmıştır. Günümüzde de dünyanın en popüler kedileri arasında yerini almıştır. Cam mavisi gözlere sahip olan bu kedilerin tüy yapıları da uzundur. Sahibine olan bağlılığı ve yüksek enerjisi ile de diğer kedi türlerinden ayrılır. Evinde, çok sesi çıkan ve hareketli bir kedi görmek isteyen hayvan severler bu kedi türünü tercih edebilirler. Söz konusu kedinin genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Yetişkin bir Birman kedisinin ortalama ağırlığı 4,5-5 kg'dır.

Kedinin tüy renkleri genel olarak krem rengi tonlarındadır.

Kedinin gözleri mavi renkli ve oldukça büyüktür.

Uysal bir kedi türü olmasına rağmen son derece enerjiktir.

Çok meraklı olmasının yanında son derece zeki hayvanlardır.

Kedinin ses tonu çok yumuşaktır.

Sosyaldirler, yalnız kalmaktan hoşlanmazlar.

Sudan korkmaz ve sahibi tarafından banyo yaptırılmaktan çekinmez.

Ortalama ömürleri 12-15 yıldır.

Birman Kedisi Bakımı

Kedi sahiplenmek isteyenlerin araştırdığı konuların başında kedinin bakımının zor olup olmadığı gelir. Sahibiyle sürekli iletişim halinde olan Birman kedisinin bakımı son derece pratiktir. Klasik kedi türlerine yapılan bakımın aynısı Birman kedilerine de uygulanabilir. Sevgi görmeye bayılan bu kedi, gün içindeki zamanının büyük bir kısmını uyuyarak geçirir. Birman kedileri sadece ev halkı ile değil eve gelen misafirlerle de iyi anlaşır. Evdeki diğer canlılar ve çocuklarla da anlaşabilen Birman kedilerinin evde beslenmesinde hiçbir sakınca yoktur.

Birman kedilerinin uzun tüylere sahip olması, bakımı esnasında sıkıntı yaratabilir. Tüylerinin dökülmesi ve ev içindeki eşyalara bulaşması, aynı zamanda alerji sorunlarına da neden olabilir. Bu nedenle kedinin aşılarının hassasiyetle takip edilmesi gerekir. Ortalama bir kedi ömrü kadar ömre sahip olan bu kediler iyi bakıldığında 12-15 yıl olan ömür süreleri 20 yıla kadar ulaşabilir.