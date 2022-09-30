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Giriş Tarihi: 30.9.2022 13:50 Son Güncelleme: 30.9.2022 13:50

Bisiklet Freni Nasıl Ayarlanır? Bisiklet Fren Ayarı Nasıl Yapılır? Nasıl Değiştirilir Ve Takılır?

Herkesin çocukluk zamanından bir bisiklet anısı mutlaka vardır. Bisiklet, sadece çocuklukta değil, yediden yetmişe herkesin hayatında önemli bir yer etmiştir. Aynı zamanda, bisiklet bir spor dalıdır. Bisiklet, sağlıklı bir yaşam için etkilidir ve çevreye zarar vermez. Bisiklete özel ayrılan yollar vardır ve bisikletin sürüşü kolaydır. Tehlikesiz bir sürüş için düzenli bakımlar da gereklidir. Bu nedenle bisiklet freni gibi parçaları ayarlamak önemlidir. Bisiklet freni nasıl ayarlanır? Bu konuyu ele alacağız. Bisiklet fren ayarı nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

Bisiklet Freni Nasıl Ayarlanır? Bisiklet Fren Ayarı Nasıl Yapılır? Nasıl Değiştirilir Ve Takılır?

Bisiklet, hatıralarda rüzgar gibi geçilen sokaklar, birlikte yarış yapılan arkadaşlar, bazen ufak kazalar gibi mutlaka bir iz bırakmıştır. Günümüzde de bisikleti kullanan kişi sayısı oldukça fazladır. Kullanım sıklığına bağlı olarak bisikletlerin bakıma da ihtiyacı vardır. Bisiklet kullanıcıları, bisikletlerinin daha uzun ömürlü olması ve daha sağlıklı bir sürüş için bakımlarını her araç gibi ihmal etmemelidir. Bisiklet freni güvenlik açısından önemli bir parça olmasından kaynaklı, bisiklet freni ayarı nasıl yapılır, bisiklet freni nasıl değiştirilir ve takılır gibi sorular merak konusu haline gelmiştir. Konuyla alakalı tüm detayları araştırdık. Şimdi bisiklet fren ayarlarına geçebiliriz.

Bisiklet Fren Ayarı Nasıl Yapılır?

Bisiklet fren ayarı için, öncelikle fren kollarını sıkarak tellerinin gergin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Fren kolları ile gidon arasında 3-4 cm mesafe bulunmalıdır. Kollar sıkıldığında gidona çok değmemelidir. Fren tellerinin kollarıyla birleştiği noktada küçük bir ayarlama parçası bulunur. Bu parça ile tellerde küçük ayarlamalar yapılabilir.

Bisiklet fren ayarı yapabilmek için diğer kontrol edilmesi gereken nokta pabuçlardır.

Bisikletlerde pabuç denilen, bisikletin ön tekerleğini sıkıştıran ve böylece yavaşlamayı sağlayan parçalar vardır. Fren ayarı yapmaya, pabuçları kontrol ederek başlamalısınız. Pabuçlar yıpranmadıysa, iki taraftan da eşit pay bırakılarak sıkıştırılması gerekir. Burada eşit pay bırakmak çok önemli bir detaydır. Pabuçlar tekerleğe yapışık olursa, tekerlek fren yapılmadığı zamanda da dönemeyecektir.

Pabuçlar tekerleğe uzak olursa, ne kadar fren yapılırsa yapılsın tutmayacaktır.

Bu gibi sorunlar yaşamamak adına, tekerlek ve pabuçlar arasında eşit ve orta uzunlukta bir pay bırakılmalıdır. Pabuçların ortalandığından da emin olunmalıdır. Eğer aynı hizada ve orta noktada değilse bir alyan anahtarı ile gevşetilip sıkılarak ayarlanmalıdır.

Bisiklet Freni Nasıl Tamir Edilir?

Bisikletlerin ön ve arka frenleri kullanıma bağlı olarak aşınabilmektedir. Aşınma durumlarında tamir edilebilecek kısımları tamir edilir, değiştirilmesi gereken kısımlar değiştirilmelidir ki uzun ömürlü bir bisiklet olsun.

Fren tellerindeki gevşeklik problemlerini gidermek için, fren telleri ile kolları arasında bulunan ayar kovanını saat yönünün tersine çevirerek gevşetilmelidir. Bu sayede fren telleri biraz sıkılaşmasını sağlayacaktır. Fren kolları kontrol edildiğinde hala bir gevşeklik mevcutsa bu defa, pabuçların üst kısımlarındaki kaliper denilen fren çerçevesini alyan anahtarı ile saat yönünün tersine 2-3 kez gevşetilir. İçinde bulunan tel dışa doğru çekilerek gerginleştirilir. Tekerlek çevrilecek şekilde geri sıkılır. Daha önce gevşetilen ayar kovanı da sıkılırsa sorun çözülmüş olur.

Bisiklet Freni Nasıl Takılır?

Öncelikle frenler boşa alınır, ön ve arka frenlerin bulunduğu kısımdaki vida alyanla açılır. Eski fren varsa bu şekilde sökülür. Yeni fren telleri, tellerin fren kolları ile birleştiği yerdeki ayar kovanı kısmından ön ve arka frene bağlantılı bir şekilde uzatılır ve söküldüğü gibi alyanla vidalar sıkıştırılarak takılır. Pabuçlar ile tekerlek arasında eşit pay bırakıldığına dikkat edilmelidir. Kontrol edilerek sürüşe devam edilebilir.

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Bisiklet Freni Nasıl Ayarlanır? Bisiklet Fren Ayarı Nasıl Yapılır? Nasıl Değiştirilir Ve Takılır?
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