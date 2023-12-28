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Giriş Tarihi: 28.12.2023 15:45

Bisiklet hırsızı kalpli beresi ile yakalandı

Bakırköy'de çaldığı bisikleti satmaya çalışan hırsız Recep O., Bakırköy Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Hırsızın üzerinden çıkan çıkanlar pes dedirttirken üzerinde kalp bulunan lila renkli bir bere kullanması ise dikkat çekti.

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Bisiklet hırsızı kalpli beresi ile yakalandı

Bakırköy Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler bir hafta önce Zuhuratbaba'da Mahallesi'nde bulunan bir adresten bisiklet çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları teknik ve takip çalınmaları sonrası isminin Recep O., olduğunu belirlediği hırsızın bisikleti başka bir şahsa satmaya çalıştığı görüntülere ulaştı.

Çalışmalara devam eden ekipler Recep O.'yu saklandığı farklı bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KALPLİ BERESİ DİKKAT ÇEKTİ

Polis ekiplerinin şüpheli Recep O., üzerinde yaptıkları atamalarda çıkanlar ise adeta pes dedirtti. Recep O.'nun üzerinden lila renkli ve kalpli bir bere, üzeri sim kaplı silah, pense, makas ve pedikür için kullanılan bir alet çıktı.

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Bisiklet hırsızı kalpli beresi ile yakalandı
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