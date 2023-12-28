Bisiklet hırsızı kalpli beresi ile yakalandı

KALPLİ BERESİ DİKKAT ÇEKTİ

Polis ekiplerinin şüpheli Recep O., üzerinde yaptıkları atamalarda çıkanlar ise adeta pes dedirtti. Recep O.'nun üzerinden lila renkli ve kalpli bir bere, üzeri sim kaplı silah, pense, makas ve pedikür için kullanılan bir alet çıktı.