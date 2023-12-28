Bisiklet hırsızı kalpli beresi ile yakalandı

Bakırköy Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler bir hafta önce Zuhuratbaba'da Mahallesi'nde bulunan bir adresten bisiklet çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları teknik ve takip çalınmaları sonrası isminin Recep O., olduğunu belirlediği hırsızın bisikleti başka bir şahsa satmaya çalıştığı görüntülere ulaştı.
Çalışmalara devam eden ekipler Recep O.'yu saklandığı farklı bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.