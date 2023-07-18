Bisiklet kazası soruşturmasında flaş gelişme: 2 şüpheli serbest bırakıldı

Kadıköy'de meydana gelen korkunç kazada dün sabah saatlerinde bir grup bisiklet tutkunu, her sabah yaptıkları gibi Bostancı'da buluşmuş, grup diğer arkadaşlarını beklerken bir otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Doğanay Güzelgün'e(51) çarpmıştı. Güzelgün'ün kullandığı bisiklet çarpmanın etkisiyle ikiye bölünürken talihsiz adam hayatını kaybetmişti.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Kazanın ardından araç sürücüsü Temel Ünlü yaya olarak kaçarak izini kaybettirirken şaşırtan bir gelişme yaşandı. Ünlü'nün bir arkadaşı olay yerine gelerek kendini şoför gibi göstermeye çalıştı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Temel Ünlü ve yanındaki Ceren K. gözaltına alındı.

"TEMEL KAZAYI ÜSTLENMEMİ İSTEDİ"

Evli ve iki çocuk babası Doğanay Güzelgün'ün hayatını kaybettiği acı olay sonrası emniyet işlemleri tamamlanan 2 şüpheli de İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli Mehmet Can Çoban, "Temel Ünlü benim 5 yıllık arkadaşımdır. Temel olay günü ikametime geldi. Kaza yaptığından bahsetti. Bu kazayı üstlenmemi istedi. Temel kazada yaralı ya da ölen olduğunu söylemedi. Aracı teslim almamı istedi bende olay yerine gidip aracı kullandığımı söyledim. Olay yerindeki polislerden kaza sonucunda bir kişinin ağır yaralı olduğunu öğrendim. Bu durumu öğrendikten sonra tüm olayı anlattım ve sürücünün Temel olduğunu söyledim. Olay günü aracı ben kullanmıyordum" dedi.

"ALKOLLÜ OLDUĞUMDAN KARIŞTIRDIM"

Olay anında araç içerisinde bulunan Ceren K. ise savunmasında, "Olayın telaşı ve alkollü olmam nedeniyle sürücünün Mehmet Can Çoban olduğunu söyledim ancak daha sonra hatamın farkına vardım. Aracı Temel Ünlü isimli şahıs kullanıyordu. Gerekli teşhis işlemini yaptım. Kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaya çalıştım. Mehmet Can Çoban isimli şahsı tanımıyorum. Temel aracı kullanırken aşırı alkollüydü ve uyuşturucu madde kullanmıştı" ifadelerini kullandı.

BİR ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

İfadelerinin ardından şüpheli Ceren K. savcılıktan serbest kalırken, şüpheli Mehmet Can Çoban adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakıldı. Araç sürücüsü Temel Ünlü'yü yakalama çalışmaları ise devam ediyor.