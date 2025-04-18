Haberler Yaşam Haberleri Bisiklet kazasında hayatını kaybetmişti: Turizmci Özgür Alkan gözyaşları ile toprağa verildi!
Giriş Tarihi: 18.4.2025 18:00 Son Güncelleme: 18.4.2025 18:26

Bisiklet kazasında hayatını kaybetmişti: Turizmci Özgür Alkan gözyaşları ile toprağa verildi!

Fethiye'de dün sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 bisiklet sürücüsünün yaralandığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki turizmci Özgür Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkan gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Erdoğan CANKUŞ
Bisiklet kazasında hayatını kaybetmişti: Turizmci Özgür Alkan gözyaşları ile toprağa verildi!

Dün saat 10:15 sıralarında Fethiye-Muğla karayolunun 13. kilometresinde, Göcek Tüneli'ne yaklaşık 200 metre kala A.T (70) yönetimindeki otomobilin bisikletli gruba arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Özgür Alkan, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybederken, arkadaşları Rahmi Gözele ve İlker Muallim hastanede tedavi altın alındılar.

Kaza ile ilgili soruşturma Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve Bölge Trafik Ekipleri tarafından devam ederken, kazada hayatını kaybeden turizmci Özgür Alkan gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Özgür Alkan için Cuma namazına müteakip Fethiye Merkez Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazına ailesi, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazına Muğla Eski milletvekili Ömer Süha Aldan, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Fethiye Eski Belediye Başkanı Behçet Saatcı, siyasi partilerin başkan ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılırken, cenaze namazını cami imam hatibi Yusuf Demirci kıldırdı.

Cenaze namazı sırasında Özgür Alkan'ın yakınları ayakta durmakta zorlanırken, cenaze helallik alınmasının ardından belediye cenaze otosuyla Karayolları Mezarlığı'na nakledilip, orada dualarla ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bisiklet kazasında hayatını kaybetmişti: Turizmci Özgür Alkan gözyaşları ile toprağa verildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz