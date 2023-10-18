Bisiklet Nasıl Sürülür? Bisiklet Sürmek ve Dengede Durmak Nasıl Öğrenilir?

Oldukça keyifli bir aktivite olmasının yanında büyükşehirlerde hayatı kolaylaştırması ve fiziki sağlığımız için faydalı olması nedeniyle bisiklet kullanımı çokça yaygınlaşmaktadır. Çocuk yaşlarda bisiklete binmeyi öğrenmeyen insanlar için nasıl bisiklet sürüleceği ile ilgili püf noktaları bilmek elzemdir. Bisiklet sürmek için dengede kalabilmenin çok önemli bir gereksinim olduğunu unutmamak gerekmektedir. Nitekim dengede kalma işlemi çözüldüyse bisiklet sürmeyi öğrenmek oldukça kolaydır. Bu noktada bisiklet nasıl sürülür sorusunun yanıtına kolayca ulaşılabilir.

Bisiklet Nasıl Sürülür?

Özellikle çocukların en keyif aldığı şey bisiklet sürmektir. Bu nedenle bisiklet sürme işlemi genel olarak çocuk yaşlarda sürmeyi bilen arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz bir aktivitedir. Günümüzde de artık bisiklet sürme aktivitesi pek çok nedenden ötürü tercih edilmektedir. Bir yandan spor yapmış olduğumuz bir aktivite olması nedeniyle bisiklet kullanımı çok avantajlıdır. Bisiklet süremeyen kişiler bisiklet sürebilmek için püf noktaları bilmelidir. Unutulmaması gerekir ki bisiklet sürmek motor ve otomobil kullanmak kadar zor değildir. İlk püf noktası bisiklet üzerinde dengede kalabilmektir.

Bisiklet Sürmek Nasıl Öğrenilir?

Bisiklet sürmeyi öğrenebilmek için ilk aşama iki tekerlek üzerinde dengede kalabilmeyi sağlamaktır. Bunun için bisikletin selesine oturduğunuzda direksiyonu çok sıkmadan rahat tutmanız ve ön tekerleğe değil karşınıza bakmanız gerekmektedir. Ayrıca bisikletin üzerinde dengede kalabilmeniz için selenin sizi rahatsız etmemesi gerekmektedir. Bir de selenin yüksekliği ayaklarınızın pedalları rahat kullanabileceği seviyede olmalıdır. Bu yüzden bisiklet kullanmayı öğreneceğiniz bisikletin fiziksel özelliklerinize uygun olması gerekmektedir. İkinci aşama ise direksiyonda yer alan frenlerdir. Fren kullanımı bisiklet kullanan bireyler için oldukça önemlidir. Frenleri doğru kullanmak bisikleti daha iyi sürmeye yardımcı olmaktadır. Bisiklet sürmeyi öğrenmeye başladığınızda ilk günler bisiklet üzerinde dengede kalmayı öğrenmeye harcamanız tavsiye edilmektedir. Bu kısmı çözdükten sonra bisiklet kullanmayı rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Hızlı Bisiklet Sürme Taktikleri Nelerdir?

Bisiklet sürmeye başladıktan birkaç ay sonra hızlı bisiklet sürmeye başlayabilirsiniz. Bunun için belli başlı tavsiyeler bulunmaktadır. Bisiklet sürerken sizi en çok yavaşlatan rüzgarın hızıdır. Bunun için seleye oturduktan sonra vücudunuzu hafifçe aşağı indirmeyi ve gidona yaklaştığınızda daha hızlı sürebildiğinizi fark edeceksiniz. Bir diğer seçenek bisikletiniz lastikleridir. Bilmeniz gerekmektedir ki iyi şişirilmiş lastikler daha iyi dönebilmektedir. Minik pompalardan edinmeniz yolda lastiğinizi şişirmeniz gerektiğinde size yardımcı olabilmektedir. Çok fazla fren yapmak da sizi yavaşlatacaktır unutmayın. Çünkü tekrar hızlanabilmek için zaman kaybetmenize neden olmaktadır. Bisiklet sürdüğünüzde adeta bir denizci gibi rüzgarı tanımanız gerekmektedir. Rüzgarı arkanıza aldığınızda çok daha hızlı bisiklet sürebileceğinizi göreceksiniz.