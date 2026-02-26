Olay, Canik ilçesi Irmak Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Irmağı üzerindeki köprüden bisikletiyle karşıya geçmekte olan Murat Soydemirci (56), engelli rampasından indiği sırada dengesini kaybederek ırmağa düştü. Irmaktan kendi imkanlarıyla çıkmaya çalışan Soydemirci, başarılı olamadı.

Bisikletiyle ırmağa düşen vatandaş kurtarıldı



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Soydemirci'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralanan Murat Soydemirci, ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.