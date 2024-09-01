Bisikletiyle traktöre çarptı: Teker ile çamurluk arasına sıkışıp can verdi!

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Büyükköse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Süleyman Büyükköse'nin cenazesi, Seyitgazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Büyükköse, bugün öğle namazının ardından Cevizli Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan traktör sürücüsü Ö.C. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.