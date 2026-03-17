Bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı! Kaza anı güvenlik kamerasında

Bursa'nın İznik ilçesinde 11 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında, bisikletiyle seyir halinde olan Derviş Ahmet Fidan'a bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Fidan, olay sonucu hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından İznik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatıldı. Olayın şüphelisi olarak belirlenen sürücü Gökhan Aydın kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ALKOLSÜZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Şüpheli sürücüye yapılan alkol muayenesinde alkollü olmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, savcılık tarafından "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Şüpheli Gökhan Aydın, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 12 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.