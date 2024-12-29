Bisiklette uyuşturucu buldular: Spiralle kesilerek yerleştirilmiş

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Terme Fenk Mahallesi'nde yapılan kontroller sırasında durdurulan bir otobüsün bagajında bulunan bisikletten şüphelendi.

Şüphe üzerine yapılan detaylı incelemelerde; bisikletin yapısının kaynak yapılarak değiştirildiği tespit edildi. Spiral kullanılarak kesildiği saptanan bisikletin gövde ve gidon kısımlarına gizlenmiş halde 430 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.B. (29) ve F.K. (34) isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İki suç ortağı da Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.