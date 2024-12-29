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Giriş Tarihi: 29.12.2024 11:44 Son Güncelleme: 29.12.2024 11:46

Bisiklette uyuşturucu buldular: Spiralle kesilerek yerleştirilmiş

Samsun Emniyeti, spiral kullanılarak gövde ve gidon kısımları kesilen ve uyuşturucu madde gizlenen bir bisiklette 430 gram Metamfetamin maddesi ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Bisiklette uyuşturucu buldular: Spiralle kesilerek yerleştirilmiş

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Terme Fenk Mahallesi'nde yapılan kontroller sırasında durdurulan bir otobüsün bagajında bulunan bisikletten şüphelendi.

Şüphe üzerine yapılan detaylı incelemelerde; bisikletin yapısının kaynak yapılarak değiştirildiği tespit edildi. Spiral kullanılarak kesildiği saptanan bisikletin gövde ve gidon kısımlarına gizlenmiş halde 430 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.B. (29) ve F.K. (34) isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İki suç ortağı da Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Bisiklette uyuşturucu buldular: Spiralle kesilerek yerleştirilmiş
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