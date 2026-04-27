Bisikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Arifiye ilçesi Hanlı Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Nurullah Sefa İşçan bisikletiyle gezerken dengesini kaybederek yere düştü. Bilincini kaybeden çocuğu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Nurullah Sefa İşçan, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.



İÇ KANAMA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

İç kanama geçirdiği belirlenen 15 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Nurullah Sefa İşçan'ın cenazesi 27 Nisan Pazartesi (bugün) Arifiye Hanlı Mahallesi Bilal-i Habeşi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hanlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedilecek.