Kripto para birimlerinde sert düşüşler devam ediyor. Bitcoin 20 bin barajını aştı ve düşüyor. Son 2 yılın en düşük seviyesini gören kripto para için birçok yorum bulunuyor. Özellikle Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek soruları soruluyor. 19 Haziran canlı grafiği ile fiyatın ne kadar düştüğü görülüyor. İşte Bitcoin neden düşüyor sorusunun cevabı!