Haberler Yaşam Haberleri BITCOIN DÜŞÜŞ DİPTE! 17 BİN DOLARI GÖRDÜ! Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek? 19 Haziran 2022 canlı grafik fiyat dolar/TL
Giriş Tarihi: 19.6.2022 00:53 Son Güncelleme: 19.6.2022 00:53

BITCOIN DÜŞÜŞ DİPTE! 17 BİN DOLARI GÖRDÜ! Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek? 19 Haziran 2022 canlı grafik fiyat dolar/TL

BITCOIN DÜŞÜŞ DİPTE! 17 BİN DOLARI GÖRDÜ! Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek? 19 Haziran 2022 canlı grafik fiyat dolar/TL

Bitcoin 17 bin seviyesini gördü. Kasım 2021’de 68 bin ile zirveyi gören kripto para, şu an 17 bin noktasında. Ülkelerin ekonomik daralmaya gitmesi sonucu riskli yatırım olarak görülen kripto paralardan çıkış sürüyor. Birçok yatırımcı varlıklarının önemli çoğunluğunu kaybetti. Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek sorusu sürekli soruluyor. Aralık 2020’den beri ilk defa bugün 20 bin doların altına indi. Bunun da birçok sebebi var. Peki, Bitcoin neden düşüyor, sebebi ne, daha ne kadar düşecek? İşte canlı grafik 19 Haziran!

Kripto para birimlerinde sert düşüşler devam ediyor. Bitcoin 20 bin barajını aştı ve düşüyor. Son 2 yılın en düşük seviyesini gören kripto para için birçok yorum bulunuyor. Özellikle Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek soruları soruluyor. 19 Haziran canlı grafiği ile fiyatın ne kadar düştüğü görülüyor. İşte Bitcoin neden düşüyor sorusunun cevabı!

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Pandemi döneminde birçok hükümet vatandaşları darda kalmasın diye para bastı ve para için bolluk dönemi yaşandı. Fazla paranın basıldığı ortamda insanlar güvenli yatırımlar yanında riskli yatırımlara da para yatırdı. Bitcoin ve kripto para piyasası riskli yatırıma giriyor. Pandemi biterken dünyada enflasyon ortaya çıktı. Enflasyondan kaçmak isteyen hükümetler, paralarını değerli hale getirmek için para basmayı yavaşlattı.

Özellikle Rusya, İngiltere ve ABD merkez bankaları sürekli faiz yükselterek paralarını değerli hale getiriyor. Aynı zamanda para basımını da yavaşlatmaları, insanların güvenli limanlara yatırım yapmasına sebebiyet veriyor.

BITCOIN DÜŞME SEBEPLERİ

- Enflasyon sebebiyle hükümetler para akışını sıkılaştırmaya karar verdi.
- Ülkeler daha kapalı ekonomilere yöneliyor ve 2024 yılına kadar böyle devam etmesi planlanıyor.
- Korku ortamı hakim. Rusya Ukrayna savaşı hali hazırda yaşanıyor. Aynı zamanda Çin Tayvan savaşı da birçok yatırımcıyı korkutuyor.
- Kripto para kendi içerisinde düşüşler yaşıyor. Luna coin'in çökmesi gibi durumlar yaşandı.

BITCOIN DAHA NE KADAR DÜŞECEK?

Ekonomik darlık daha süreceğe benziyor. İnsanlar petrol, altın gibi ürünlere yatırım yapmayı daha çok tercih ediyor. Bu sebeple Bitcoin uzun süre daha yatırım enstrümanı olarak arka planda kalacak.

BITCOIN NE ZAMAN YÜKSELİR?

Bitcoin 2023 yılına kadar iyi seviyelere çıkması beklenmiyor. Kripto para merkezi ABD'den başka yere kayarsa mümkün olma ihtimali var.

BITCOIN KAÇ DOLAR, KAÇ TL 19 HAZİRAN?

Bitcoin 17 bin 965 dolardan işlem görüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
BITCOIN DÜŞÜŞ DİPTE! 17 BİN DOLARI GÖRDÜ! Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek? 19 Haziran 2022 canlı grafik fiyat dolar/TL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA