Kripto para birimlerinde sert düşüşler devam ediyor. Bitcoin 20 bin barajını aştı ve düşüyor. Son 2 yılın en düşük seviyesini gören kripto para için birçok yorum bulunuyor. Özellikle Bitcoin neden düşüyor, daha ne kadar düşecek soruları soruluyor. 19 Haziran canlı grafiği ile fiyatın ne kadar düştüğü görülüyor. İşte Bitcoin neden düşüyor sorusunun cevabı!
Pandemi döneminde birçok hükümet vatandaşları darda kalmasın diye para bastı ve para için bolluk dönemi yaşandı. Fazla paranın basıldığı ortamda insanlar güvenli yatırımlar yanında riskli yatırımlara da para yatırdı. Bitcoin ve kripto para piyasası riskli yatırıma giriyor. Pandemi biterken dünyada enflasyon ortaya çıktı. Enflasyondan kaçmak isteyen hükümetler, paralarını değerli hale getirmek için para basmayı yavaşlattı.
Özellikle Rusya, İngiltere ve ABD merkez bankaları sürekli faiz yükselterek paralarını değerli hale getiriyor. Aynı zamanda para basımını da yavaşlatmaları, insanların güvenli limanlara yatırım yapmasına sebebiyet veriyor.
- Enflasyon sebebiyle hükümetler para akışını sıkılaştırmaya karar verdi.
- Ülkeler daha kapalı ekonomilere yöneliyor ve 2024 yılına kadar böyle devam etmesi planlanıyor.
- Korku ortamı hakim. Rusya Ukrayna savaşı hali hazırda yaşanıyor. Aynı zamanda Çin Tayvan savaşı da birçok yatırımcıyı korkutuyor.
- Kripto para kendi içerisinde düşüşler yaşıyor. Luna coin'in çökmesi gibi durumlar yaşandı.
Ekonomik darlık daha süreceğe benziyor. İnsanlar petrol, altın gibi ürünlere yatırım yapmayı daha çok tercih ediyor. Bu sebeple Bitcoin uzun süre daha yatırım enstrümanı olarak arka planda kalacak.
Bitcoin 2023 yılına kadar iyi seviyelere çıkması beklenmiyor. Kripto para merkezi ABD'den başka yere kayarsa mümkün olma ihtimali var.
Bitcoin 17 bin 965 dolardan işlem görüyor.