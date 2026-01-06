Bitcoin son 7 haftanın zirvesinde!

Yılın başından bu yana küresel hisse senedi ve emtia piyasalarında artan risk iştahı, kripto para piyasasına da pozitif yönde yansıdı.

Bu iyimser havayla birlikte kripto varlıklar yükseliş eğilimini sürdürürken, Bitcoin son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise yalnızca bir günde yaklaşık 70 milyar dolar artarak 3,21 trilyon dolara çıktı.

Makroekonomik tarafta, ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Aralık 2025'te 51,8 seviyesine gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesini görmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi. Bu beklenti, riskli varlıklara olan ilgiyi artıran temel faktörlerden biri oldu.