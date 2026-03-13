Bitki çayı sindirime iyi geliyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İngiltere merkezli Telegraph gazetesine konuşan uzmanlara göre, bitki çayları belirli sağlık sorunlarında destekleyici etki yapıyor. Siyah ve yeşil çayın yanı sıra papatya gibi bitki çaylarının sinir sistemini yatıştırdığı ve uykuya geçişi de kolaylaştırdığı biliniyor. Sindirim sistemini rahatlatmak için zencefil ve nane çayları, mide şişkinliğini alarak metabolizmayı destekliyor. Günlük rutine eklenecek bir fincan bitki çayı, vücudun hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenmesine yardımcı oluyor. Bitki çayları etkileriyle tüketicilerinin daha dinç uyanmasını mümkün kılıyor.