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Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:15 Son Güncelleme: 14.12.2021 10:15

Bitki Örtüsü Bozkır Olan İklim Nedir? Bozkır Bitki Örtüsü Özellikleri e1

Bitki Örtüsü Bozkır Olan İklim Nedir? Bozkır Bitki Örtüsü Özellikleri e1

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde farklı iklimler ve bitki örtüleri görülmektedir. Bu yüzden insanlar her iklimi ve bitki örtüsünü öğrenmek isterler. Bu konu ile ilgili de sık sık araştırmalar yaparlar. Son zamanlarda sık sık araştırılan konulardan birisi de bitki örtüsü bozkır olan yerlerde iklimin ne olduğudur. Bozkır bitki örtüsü ülkemizde bulunan bir bitki örtüsüdür. Peki bozkır bitki örtüsü nedir? Bozkır bitki örtüsünün özellikleri neleridir? İşte tüm detaylar...

Bitki örtüleri ve iklimler ile ilgili merak edilen birçok detay vardır. Bazı kişiler bu detayları merakla araştırırlar. Bitki örtülerine ve iklimlere meraklı kişiler genelde bu araştırmaları yaparlar. Bozkır bitki örtüsüne sahip bir yerin ikliminin ne olduğu merak edilir. Aynı zamanda bozkır bitki örtüsü olan bir yere taşınan ya da gezme amaçlı giden kişiler kendilerini oranın havasına hazırlamak için iklimini merak ederler. Peki bozkır bitki örtüsü özellikleri nelerdir? Türkiye'de bozkır bitkileri nelerdir? Bozkır bitki örtüsü ise alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

Bozkır Bitki Örtüsü Nedir?

Bozkır bitki örtüsü, Step Bitki Örtüsü adıyla da bilinmektedir. Bu bitki örtüsüne sahip bölgelerde Karasal İklim hakimdir. Yarı kurak ve kurak bölgelerde, ilkbahar yağmurlarıyla yeşerip yazın sararan sert çayırlar, otlar ve çalılıklardan oluşan bir bitki örtüsüdür. Bozkırlar İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde en yaygın olan bitki örtüsüdür. Yapılan araştırmalar, İç Anadolu'da ve Ergene havzasında önceleri ormanların daha yaygın olduğunu yönündedir. Ancak yüzyıllar boyunca bu ormanlar çeşitli nedenlerle tahrip edilmiş ve giderek azaltılmıştır. İşte bu tahrip edilen ormanların ardından onların yerinde oluşan bozkırlara antropojen bozkır denilmektedir. Bu bozkırlarda yer yer ağaç ve çalı topluluklarına rastlanılır. İç Anadolu'nun ortalarında (Tuz Gölü çevresi) doğal bozkırlar ile bu doğal bozkırları çevreleyen antropojen bozkırlar yer almaktadır. Doğu Anadolu'nun çukur alanlarında da İç Anadolu bozkırlarına benzer bitki örtüsü bulunur. Yüksek platolardaki bozkırlar ise diğerlerinden çok daha farklıdır. Bu platolarda iyi gelişmiş ot örtüsü yaygındır. Bu otlar yaz boyunca yeşilliklerini korurlar. Bu bozkırlarda yer yer sarıçam ormanlarının bulunması, buraların asıl bitki örtüsünün çam ormanları olduğunu gösterir.

Bozkır Bitki Örtüsü Özellikleri

Bozkır bitki örtüsüne sahip bölgelerde karasal iklim sahiptir. Karasal iklimin de getirdiği bazı özellikler bulunmaktadır. Bundan dolayı insanların araştırmalarına konu olan şeylerden birisi bozkır bitki örtüsünün özelliklerdir. Bozkır bitki örtüsünün ve karasal iklimin bazı özellikleri ise aşağıda sıralanan şekildedir:

  • Bozkır bitki örtüsü olan yerlerde karasal iklim hakimdir.
  • Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve karlı geçer.
  • Yıllık yağış miktarı azdır.
  • Yıllık ve günlük sıcaklık farkları yüksektir.
  • Sıcaklık değerleri kışın sıfırın altına düşer.
  • En fazla ilkbaharda, en az yazın yağış düşer.
  • Ortalama yağış 287,3 – 596,8 mm'dir.
  • Yıllık yağış miktarı 500 – 600 mm'dir.
  • Yıllık ortalama sıcaklık 10 'C, kış sıcaklığı ise –1,4 'C, yaz sıcaklığı da 30 – 35 'C'dir.
  • Buğday, arpa, tahıl vb. Tarım ürünleri yetişir.

Bozkır Bitki Örtüsü Ağaçları

Bozkır bitki örtüsü fazla yağış almayan, yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve karlı geçen bir iklime sahiptir. Bundan dolayı da burada bulunan ağaçlar daha çok iğne yapraklı ağaçlardır. Ancak karasal iklim yani bozkır bitki örtüsünde fazla ağaç bulunmaz. Bu bölgede genellikle ot bulunur. Bulunan otlar ise pek çoktur. Bozkır bitki örtüsüne sahip illerimizde görülen ot türleri ise şunlardır:

  • Geven
  • Çoban Yastığı
  • Üzerlik
  • Yavşan Otu
  • Gelincik
  • Sığır Kuyruğu
  • Koyun Yumağı
  • Çayır Üçgülü
  • Sorguç Otu
  • Hardal Otu
  • Hatmi
  • Kekik
  • Sütlegen
  • Yabani arpa
  • Kısa boylu çayırlıklar
  • Ballıbaba
  • Püsküllü çayır

Türkiye'de Bozkır Bitkileri

Türkiye'de bozkır, kuraklığa en dayanıklı bitki örtüsüdür. Bundan dolayı bozkır bitki örtüsünde yetişen bitkiler de suyu çok istemeyen bitkilerdir. Bozkır bitki örtüsü yani karasal iklimde yetişen birçok bitki vardır. Bu bitkiler genellikle buğday, arpa, tahıl gibi bitkilerdir. Ancak elbette step bitki örtüsünde yetişen meyveler de bulunmaktadır. Türkiye'de bozkır bitki örtüsünde yetişen bitkilerden bazıları şunlardır:

  • Arpa
  • Buğday
  • Yulaf
  • Patates
  • Fasulye
  • Nohut
  • Elma
  • Armut
  • Ayva
  • Şeftali
  • Kayısı
  • Badem
  • Ceviz
  • Mercimek

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Bitki Örtüsü Bozkır Olan İklim Nedir? Bozkır Bitki Örtüsü Özellikleri e1
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