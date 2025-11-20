Bitkisel beslenme tansiyonu düzenliyor

ABD'de yapılan bir araştırma, bitki bazlı diyete geçişin hipertansiyon hastalarında kalp hastalıklarını önlemeye ve geriletmeye yardımcı olduğunu gösterdi. Independent'taki habere göre, koroner mikrovasküler disfonksiyon (CMD) olarak bilinen bir kalp hastalığı türü, sık göğüs ağrısı, hastaneye yatış, kalp yetmezliği ve hatta ölüme neden olabiliyor. Journal of the American Heart Association adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada, söz konusu hastalığın tedavisinde beslenmenin rolünü incelendi. Araştırmacılar bu faydanın, hipertansiyonun zararlı etkilerini ortadan kaldırarak kan damarı hücrelerinin işlevini iyileştirmesinden kaynaklandığını düşünüyor.