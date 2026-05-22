Bitlis merkezli 6 ilde dev operasyon: Yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa darbe! 15 tutuklama

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 18 yaşını doldurmuş kişilere ait IBAN hesaplarını kiralayarak bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları aklamaya çalıştığı belirtilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bitlis merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile çeşitli doküman ele geçirildi.