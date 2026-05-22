Bitlis merkezli 6 ilde dev operasyon: Yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa darbe! 15 tutuklama
Giriş Tarihi: 22.05.2026 16:33

Bitlis merkezli 6 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 18 yaşını doldurmuş kişilere ait IBAN hesaplarını kiralayarak bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları aklamaya çalıştığı belirtilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bitlis merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile çeşitli doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Serenay Korkusuz - Editör

