Bitlis ve İzmir’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında 33 şüpheliye ise 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlamasıyla işlem yapıldı. Tutuklanan şüphelilerin adreslerinde ve yapılan üst aramalarında ise 54 gram eroin, 813 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannobinoid, 13 parça halinde 87 gram sentetik kannobinoid, 124 gram esrar ile 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.