Bitlisli Şevin’e protez müjdesi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan ve iki kez kansere yakalanan Şevin Balakan, bacağını kaybetmesine rağmen hayata tutunmaktan vazgeçmedi. Konservatuvar öğrencisi olan Balakan, hem eğitimine devam etmeyi hem de yeniden ayağa kalkarak hayata güçlü adımlar atmayı hedefliyor. Yetkililer ve hayırseverlerden destek bekleyen genç kıza Gaziantep'ten yardım eli uzandı. Balakan'ın durumunu öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, genç kızın yürüyebilmesi için gerekli olan protezi belediye bünyesinde faaliyet gösteren protez ve protez merkezinde yapacaklarını açıkladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Yıldız, Başkan Şahin'in talimatıyla Şevin Balakan ile irtibat kurduklarını belirterek, uzmanlarla birlikte Bitlis'e giderek muayene ve gerekli ölçüleri alacaklarını söyledi. Yıldız, yapılacak muayene sonrasında, bugüne kadar çok sayıda ampute depremzede ve kazazede vatandaşa umut olan Buğday Tanesi Protez ve Ortez Merkezi'nde protez bacak yapılacağını açıkladı.