Bitlis’te beyaza büründü! Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Giriş Tarihi: 26.02.2026 15:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bitlis'te etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 13 santimetreye kadar ulaşırken, yüksek kesimlerde 25 santimetre olarak ölçüldü.

Bitlis'te kar yağışı şehir merkezinde etkisini artırırken, 2 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşeceğini belirterek, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

3 AYDA 601 SANTİMETREYE ULAŞAN KAR YAĞIŞI

Öte yandan meteoroloji verilerine göre; Bitlis'te kasım ve şubat ayları arasında toplam 601 santimetreye ulaşan kar yağışı kaydedildi.

