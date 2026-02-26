Bitlis’te beyaza büründü! Kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Bitlis'te kar yağışı şehir merkezinde etkisini artırırken, 2 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Yetkililer, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşeceğini belirterek, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
3 AYDA 601 SANTİMETREYE ULAŞAN KAR YAĞIŞI
Öte yandan meteoroloji verilerine göre; Bitlis'te kasım ve şubat ayları arasında toplam 601 santimetreye ulaşan kar yağışı kaydedildi.