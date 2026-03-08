Bitlis’te feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bitlis'teki kaza, saat 03.00 sıralarında Bitlis-Güroymak kara yolu organize sanayi bölgesi yakınında meydana geldi.

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Plakaları ve sürücülerin isimleri belirlenemeyen iki otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobillerdeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan bir çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hurdaya dönen araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.