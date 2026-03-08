Haberler Yaşam Haberleri Bitlis'te feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Giriş Tarihi: 8.03.2026 09:23

Bitlis'te feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bitlis'te etkili olan kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

DHA
Bitlis’te feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
  • ABONE OL

Bitlis'teki kaza, saat 03.00 sıralarında Bitlis-Güroymak kara yolu organize sanayi bölgesi yakınında meydana geldi.

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Plakaları ve sürücülerin isimleri belirlenemeyen iki otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobillerdeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan bir çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hurdaya dönen araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis'te feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz